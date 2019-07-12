Татар-информ

12 июля 2019, 14:50

Hi-Tech

Tele2 в Татарстане 15 июля проведет социальный «День открытых людей»

Hi-Tech

Tele2 в Татарстане 15 июля проведет социальный «День открытых людей»

Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в Интернет».

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Tele2 15 июля в республике проведет четырнадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» под лозунгом «Переведи бабушку в Интернет». В поддержку одноименного проекта сотрудники Tele2 в этот день не только выступят в роли промоутеров и консультантов, но и помогут пожилым людям освоить мобильный Интернет.

15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов России, чтобы лично пообщаться с клиентами. Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в Интернет». Ее цель — привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии.

Сотрудники филиала Tele2 в Татарстане выйдут на прямой диалог с абонентами в Казани (салон в ТРК «Горки Парк» на улице Р. Зорге и салон в ТРЦ «Моки) и в Набережных Челнах (салон на проспекте Сююмбике, д. 2 /19).

Оператор подготовил активности в своих монобрендах, направленные на обучение старшего поколения современным технологиям. В салонах, участвующих в акции, сотрудники Tele2 расскажут старшему поколению, как пользоваться Интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также покажут основные функции смартфона; а также помогут разобраться поколению в тонкостях технологий с помощью «Путеводителя по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице «Переведи бабушку в интернет», а печатное руководство распространяется в салонах связи оператора.

Также в рамках акции старшее поколение сможет воспользоваться комплексным предложением кампании «Переведи бабушку в интернет». В него входят комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному Интернету». Оператор предлагает приобрести одно из двух устройств по доступным ценам — Huawei Y6 Prime или Samsung Galaxy J2 Core.

Традиционно во всероссийской акции примут участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин поедет в Обнинск, где он ответит на вопросы клиентов и расскажет посетителям монобренда об инновационных телеком-услугах.

Сотрудники Tele2 будут вместе с операторами обрабатывать обращения клиентов в четырех контактных центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). Также в день акции команды службы поддержки отправятся в 13 городов России, чтобы обучить коллег работе в цифровом сервисе. Во всех регионах присутствия офисные сотрудники пообщаются с абонентами в онлайн-каналах — мессенджерах WhatsApp и Viber.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Проект “День открытых людей” позволяет Tele2 открыто делиться информацией с клиентами из первых уст и получать от них обратную связь. Мы ценим эту возможность и учитываем пожелания абонентов при разработке тарифов и услуг, развитии сети и совершенствовании качества сервиса. На этот раз мы идем дальше и хотим внести вклад в решение проблемы цифрового неравенства поколений. Сегодня повседневные задачи удобно решать онлайн, но старшему поколению бывает непросто разобраться в современных технологиях. Tele2 хочет исправить эту ситуацию — “перевести” пожилых людей в Интернет. В этом мы видим свою миссию — нести новое качество жизни потребителям».

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