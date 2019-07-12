Татар-информ

12 июля 2019, 16:36

Спорт

Новичок «Рубина»: Поражения в предсезонке могут пойти нам на пользу

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Спорт

Новичок «Рубина»: Поражения в предсезонке могут пойти нам на пользу

Фото: rubin-kazan.ru

Виталий Денисов на последней перед стартом в сезоне открытой тренировке прокомментировал состояние команды.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Новичок казанского «Рубина» 32-летний Виталий Денисов на последней перед стартом в сезоне открытой тренировке прокомментировал состояние команды, отметив великолепную инфраструктуру клуба.

Говоря о контрольных матчах, в которых «Рубин» потерпел три поражения при одной победе и одной ничьей, Денисов отметил полезность спаррингов: «В новой команде много общения, много работы. Некоторые вещи даже в новинку. Первая игра покажет нашу готовность. Поражения в предсезонке могут пойти нам на пользу. Если у кого-то были какие-то мысли, то его опустили на землю. Проигрывать неприятно, но есть пища для размышлений. Мы учтем свои ошибки и исправим их».

Комментируя домашние сборы команды, Денисов подчеркнул отличные условия для работы в Казани.

«В Казани все вызывает улыбку и радость. Отличная база, несколько зеленых полей. Все отлично. Что касается соперников по контрольным матчам, то не имееет значения, из ФНЛ они или нет, главное, что мы получили необходимую практику. Но говорить о тактических задумках команды я не буду», – отметил он.

Как футболист, выступавший за столичный «Локомотив», с которым казанцы 15 июля (20:00) встретятся в Москве в первом туре чемпионата страны, Денисов не стал скрывать, что это будет не рядовая игра для него лично.

«Не стоит судить о силе “Локомотива” по одной игре с “Зенитом” (3:2 в Суперкубке России). Сегодня выиграл — завтра проиграл. Каждый может быть фаворитом сезона до определенного момента. Даже те, кто вышел из ФНЛ. Три матча выиграют, и вы скажете, что они фавориты? Определенные фавориты есть, но игра рассудит. Для меня, конечно, игра с “Локомотивом” не будет обычной», – сказал он.

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