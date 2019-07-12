В Челнах поймали парня, который накинулся на медиков «скорой» и угрожал фельдшеру ножом

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах полицейские поймали парня, который накинулся на медиков «скорой» и угрожал фельдшеру ножом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в отдел полиции "Комсомольский" поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в поселке ГЭС на бригаду скорой помощи кидается мужчина с ножом», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские, прибывшие по вызову, установили, что медики «скорой» приехали по вызову. У подъезда к ним подошел пьяный молодой человек, который вел себя агрессивно. Фельдшер проводил парня к дому и, когда они зашли в подъезд, дебошир вытащил нож и замахнулся им на врача. Потом злоумышленник ушел.

Полицейские по горячим следам поймали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель. Парня задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.



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