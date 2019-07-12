Татар-информ

12 июля 2019, 15:54

Здоровье и среда

Психолог ДРКБ объяснила, почему дети попадают в опасные ситуации

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Здоровье и среда

Психолог ДРКБ объяснила, почему дети попадают в опасные ситуации

Фото: Султан Исхаков

Из-за физиологических особенностей развития мозга ребенок не может прогнозировать ситуацию наперед.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Причиной несчастных случаев с участием детей часто становится неграмотность родителей, которые не знают, как развивается детская психика. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заведующая психологической службы ГАУЗ Детской республиканской клинической больницы МЗ РТ Лилия Горохова.

«У родителей складывается впечатление, что ребенок все понимает. Эта иллюзия связана с тем, что родитель воспринимает ребенка, как маленького взрослого. Но у ребенка еще недосформирована половина мозга — лобные доли, которые могут помочь ему прогнозировать действия», — отметила детский психолог.

Она также подчеркнула, что базовая потребность ребенка заключается в познании пространства. Поэтому родители должны контролировать его действия, чтобы не допустить несчастных случаев. По словам Лилии Гороховой, полное формирование мозга происходит до 21 года — именно в этом возрасте человек полностью осознает ответственность за свои действия.

«Поддерживать ребенка в познании мира необходимо: показывать ему не только положительное, но и негативное. Но в первую очередь — через подстраховку, когда вы его подстрахуете, когда вы рядом», — заключила заведующая психологической службой ДРКБ. 

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