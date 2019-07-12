Стадион казанского регби-клуба «Стрела» будет приведен в соответствие с международными стандартами

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Стадион казанского регби-клуба «Стрела» в 2019 году будет приведен в соответствие с международными стандартами. Об этом рассказал заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов.

«С учетом инфраструктуры, проведение Европейских отборочных этапов на Олимпиаду — одни из основных соревнований, которые мы будем проводить в Татарстане. Мы готовы принимать российские и европейские соревнования по регби. Тем не менее стадион “Тулпар”, на котором базируется клуб “Стрела”, необходимо привести в соответствие с международными стандартами. Мы надеемся запустить эту работу в текущем году», — рассказал замминистра.

Также Мингулов прокомментировал проведение в Казани Европейского отборочного олимпийского турнира по регби-7 среди женщин: «Это зрелищный вид спорта. Регби-7 — это 15-минутная игра, за которую соперники должны успеть показать свой опыт и мастерство. Казань имеет опыт проведения подобных турниров, поэтому я думаю, что у стран-участниц останутся хорошие впечатления от турнира, которые позволят в дальнейшем принимать международные соревнования».

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