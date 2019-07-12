Замминистра спорта РТ: В татарстанских спортивных школах готовят регбистов для сборной России

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов на пресс-конференции, посвященной открытию Европейского отборочного олимпийского турнира по регби-7 среди женщин, рассказал о состоянии развития регби в Татарстане.

«Сейчас регби активно развивается, работают три отделения спортивных школ, в которых воспитывается порядка 450 человек. Это наше будущее, которое мы постепенно готовим в сборную России. Дополнительным стимулом развития регби стало создание в 2018 году Студенческой регбийной лиги, в которую вошли девять татарстанских ВУЗов. Надеемся, что это и возрождение клуба „Стрела“ поможет в дальнейшем популяризировать этот вид спорта», — сообщил Мингулов.

Вдобавок замминистра отметил особенности проведения отборочного турнира, в котором команда-победитель напрямую попадет на Олимпиаду-2020 в Японии, а команды, занявшие второе и третье места, поборются за попадание в следующем раунде турнира.

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