Татар-информ

12 июля 2019, 18:52

Общество

До 100 тыс. рублей могут заработать татарстанцы без высшего образования

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Общество

До 100 тыс. рублей могут заработать татарстанцы без высшего образования

Фото: архив

В центре занятости населения рассказали, работникам какой сферы не требуется образование.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Центре занятости населения Казани рассказали, на какую работу и зарплату могут рассчитывать татарстанцы без высшего образования.

«Среди вакансий, имеющихся в базе службы занятости, без предъявления требований к образованию и опыту работы наибольшее количество — в сфере обслуживания. Это такие вакансии, как администратор, бармен, грузчик, дворник, кладовщик и другие», — сообщили в пресс-службе центра занятости.

Наиболее высокие зарплаты предлагаются среди следующих вакансий, не требующих наличия квалификации или опыта работы:

— Грузчик — до 29 тыс. рублей;
— Кладовщик — до 30 тыс. рублей;
— Комплектовщик — до 26 тыс. рублей;
— Официант — до 26 тыс. рублей;
— Специалист по недвижимости — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
— Оператор call-центра — до 30 тыс. рублей;
— Уборщик производственных и служебных помещений/территорий — до 35 тыс. рублей;
— Укладчик товара /Упаковщик — до 37 тыс. рублей

На сегодняшний день в Казани статус безработного имеют 3679 человек.

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