Татар-информ

12 июля 2019, 14:50

Спорт

Роман Шаронов: Мы использовали контрольные матчи «Рубина» для сбора информации по каждому игроку

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Спорт

Роман Шаронов: Мы использовали контрольные матчи «Рубина» для сбора информации по каждому игроку

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Наставник казанского «Рубина» на открытой тренировке объяснил результаты контрольных матчей команды.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казанского «Рубина» Роман Шаронов после открытой тренировки перед стартом в чемпионате России, ответил на вопросы журналистов и объяснил результаты контрольных матчей «Рубина».

Отдельно он остановился на игре с ЦСКА, которая закончилась поражением «Рубина» со счетом 0:4. «Если говорить по счету, да, мы провалили игру. Но контрольные матчи мы использовали для сбора информации по каждому игроку нашей команды. Есть положительные моменты, есть моменты, которые мы провалили. Надо оставить то, что получалось, и убрать то, что нет», — сказал он.

По словам Шаронова, он пока не определился с составом команды на первые игры чемпионата, в том числе по основному голкиперу и капитану.

«У нас было не так много игр, чтобы определиться с номером один. Скорее всего, Юра (Дюпин — прим. Т-и) будет играть сейчас, но в футболе есть конкуренция, будем смотреть, как все будет складываться дальше. Пока еще и выбор капитана мы не сделали. Еще у нас есть день сегодня, завтра. Понятно, что могут быть любые изменения. Определенный план на игру и по составу есть, но есть время. Могу только сказать что точно не сыграет с “Локомотивом” опытнейший защитник Владимир Гранат, он востанавливается после травмы», — уточнил Шаронов.

Игра с «Локомотивом» пройдет в Москве 15 июля, начало матча — в 20.00.

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