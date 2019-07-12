Нижнекамца, который зарезал семейную пару из-за неудачной шутки, отправили в колонию на 19 лет

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Верховный суд РТ вынес приговор 38-летнему Виктору Викторову, который совершил жестокое убийство своего друга и его супруги.

Трагедия произошла в Нижнекамске в одном из домов на улице Бызова. В тот злополучный вечер Викторов пришел в гости к своему 61-летнему другу, они выпивали и в какой-то момент поссорились из-за неудачной шутки. Подсудимый ударил кухонным ножом своего приятеля, а затем и его 55-летнюю супругу.

Тела полицейские нашли спустя несколько дней благодаря бдительным соседям, которые сообщили в правоохранительные органы о том, что из квартиры давно никто не выходит.

Как оказалось, вместе с погибшей супружеской парой жила тяжелобольная бабушка – из-за сахарного диабета она потеряла зрение, слух и обе ноги. Пожилая женщина даже не подозревала о том, что произошло с ее сыном и невесткой.

Вскоре полицейские задержали Викторова. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозило наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Как рассказал адвокат подсудимого, Викторов в тот вечер чуть сам не стал жертвой своего приятеля – он защищался от нападения.

«Потерпевший ударил Викторова кулаком в область переносицы. Чтобы защититься, мой подзащитный взял кухонный нож. В какой-то момент он обернулся, и на него с криками начала нападать жена потерпевшего», – рассказал адвокат Викторова.

Тем не менее, суд счел, что вина Викторова доказана, и отправил его в колонию строгого режима на 19 лет. Адвокат подсудимого намерен обжаловать приговор.





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