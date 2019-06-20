Наставник «Рубина»: «Основная задача – чтобы болельщик пошел на игру»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Роман Шаронов после открытой тренировки ответил на вопросы журналистов о комплектации обновленного состава команды и о задачах на новый сезон.

Говоря о комплектовании команды Шаронов, выразил свое удовлетворение. «Всегда хочется лучшего. Руководство клуба прилагает максимум усилий, чтобы грамотно укомплектовать команду. На данный момент, беря во внимание, что команда находится в стадии становления, все хорошо», — подчеркнул он.

А вот о сыгранности новой команды главный тренер высказался с недовольством, намекнув, что еще возможны перестановки и приобретения: «Понятно, что не так много времени было на подготовку, но это не оправдание. Есть определенные шаги вперед в плане понимания игроками того, что мы хотим. Естественно, работы еще очень много. Тем более, что трансферное окно закроется еще нескоро».

На вопрос журналистов, какую задачу ставит на новый сезон для себя клуб, наставник «Рубина» дипломатично ответил: «Задача — играть в футбол. Думаю, что основная задача — чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет все хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное».

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