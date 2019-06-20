Татар-информ

12 июля 2019, 14:18

Спорт

Наставник «Рубина»: «Основная задача – чтобы болельщик пошел на игру»

Рекомендуем

Спорт

Наставник «Рубина»: «Основная задача – чтобы болельщик пошел на игру»

Фото: архив/Владимир Васильев

Роман Шаронов на открытой тренировке перед стартом в чемпионате России рассказал о задачах клуба на новый сезон.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Роман Шаронов после открытой тренировки ответил на вопросы журналистов о комплектации обновленного состава команды и о задачах на новый сезон.

Говоря о комплектовании команды Шаронов, выразил свое удовлетворение. «Всегда хочется лучшего. Руководство клуба прилагает максимум усилий, чтобы грамотно укомплектовать команду. На данный момент, беря во внимание, что команда находится в стадии становления, все хорошо», — подчеркнул он.

А вот о сыгранности новой команды главный тренер высказался с недовольством, намекнув, что еще возможны перестановки и приобретения: «Понятно, что не так много времени было на подготовку, но это не оправдание. Есть определенные шаги вперед в плане понимания игроками того, что мы хотим. Естественно, работы еще очень много. Тем более, что трансферное окно закроется еще нескоро».

На вопрос журналистов, какую задачу ставит на новый сезон для себя клуб, наставник «Рубина» дипломатично ответил: «Задача — играть в футбол. Думаю, что основная задача — чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет все хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Стадион казанского регби-клуба «Стрела» будет приведен в соответствие с международными стандартами
Новости дня
15:42
Стадион казанского регби-клуба «Стрела» будет приведен в соответствие с международными стандартами

Старт работ планируется на текущий год.

15:38
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Студенческом образовательном Форуме «Лига Форум»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:23
На Татарстан надвигаются гроза и туман

Ухудшение погодных условий ожидается ночью и днем в субботу, 13 июля.

15:20
Претендентов на выход в финал фестиваля «Театральное Приволжье» от Татарстана назовут 17 июля

На участие в республиканском этапе фестиваля от муниципальных районов и городских округов Татарстана поступило 25 заявок.

15:06
Замминистра спорта РТ: В татарстанских спортивных школах готовят регбистов для сборной России

Алмаз Мингулов прокомментировал развитие регби в республике.

15:05
В Челнах поймали парня, который накинулся на медиков «скорой» и угрожал фельдшеру ножом

Полицейские по горячим следам поймали подозреваемого, им оказался 22-летний ранее судимый местный житель.

14:50
Tele2 в Татарстане 15 июля проведет социальный «День открытых людей»

Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в Интернет».

14:50
Роман Шаронов: Мы использовали контрольные матчи «Рубина» для сбора информации по каждому игроку

Наставник казанского «Рубина» на открытой тренировке объяснил результаты контрольных матчей команды.

14:34
Наставник сборной России по регби: Перед отборочным турниром на Олимпиаду у нас проблемы с составом

Европейский отборочный олимпийский турнир по регби-7 среди женщин пройдет в Казани 13 и 14 июля.

14:31
Нижнекамца, который зарезал семейную пару из-за неудачной шутки, отправили в колонию на 19 лет

В январе 2019 года 38-летний мужчина зарезал своего друга и его супругу, их тела обнаружили соседи.

14:18
Наставник «Рубина»: «Основная задача – чтобы болельщик пошел на игру»

Роман Шаронов на открытой тренировке перед стартом в чемпионате России рассказал о задачах клуба на новый сезон.

14:17
Школьнику, который пришел в казанскую гимназию с оружием, продлили домашний арест

Под арестом подросток пробудет до 13 сентября.

14:08
Минниханов раскрыл участникам Молодежного нефтегазового форума секрет того, как подбирает команду

Президент РТ совершил рабочую поездку в Альметьевский район.

14:02
Врач-травматолог ДРКБ: Степень тяжести травм при падении с велосипеда выросла в разы

Врачи стали чаще фиксировать травмы внутренних органов — разрывы селезенки и печени.

13:48
В ИТ-парке пройдет выпуск участников образовательного проекта для людей с инвалидностью

Благодаря приобретенным знаниям и навыкам у обучающихся по курсу web-разработки есть возможность устроиться на работу в IT-отрасли.

13:45
На нефтяной скважине в Татарстане погиб рабочий, пытавшийся починить двигатель под напряжением

Трагедия произошла неподалеку от деревни Сетяково Менделеевского района.

13:34
Гузель Удачина: Правило «вытянутой руки» поможет избежать несчастных случаев с детьми

С начала 2019 года в Татарстане из окон выпало более 20 детей до 7 лет, двое погибли.

13:21
Уроженке Ангарска вернули деньги, по ошибке списанные с ее счета из-за долгов жительницы Казани

Данные женщин полностью совпадали, поэтому произошла неверная идентификация должника.

13:18
В Набережных Челнах две родительницы обратились в опеку с просьбой поместить их сыновей в детдом

Свои действия они мотивировали тем, что не справляются с подростками, которые вступили в трудный возраст.

13:08
Предприниматель из Татарстана будет оштрафован за свалку в водоохранной зоне

«Предприимчивый» житель Азнакаево решил сэкономить на вывозе мусора и организовал свалку неподалеку от своей торговой точки.

12:54
В Доме предпринимателя РТ пройдет бесплатный семинар для самозанятых

Самозанятые смогут пообщаться с представителями Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.

12:47
В Набережных Челнах произошло ДТП с участием двух «КАМАЗов» и двух автобусов

Очевидцы сообщили, что пассажирам автобуса пришлось вылезать из транспортного средства через окно.

12:44
Врач-травматолог ДРКБ: Дети стали выпадать из окон в более раннем возрасте

Пациентами Алексея Глушкова стали малыши в возрасте двух с половиной и полутора лет.

12:34
На территории казанской школы № 155 откроется новая детская площадка

Школьников ждет веселый праздник в стиле популярного мультфильма «Зверополис», а также конкурсы и викторины.

12:30
ВСК запускает продукт «Сборная здоровья»
События