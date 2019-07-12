Наставник сборной России по регби: Перед отборочным турниром на Олимпиаду у нас проблемы с составом

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин прокомментировал состояние команды перед Европейским отборочным олимпийским турниром на пресс-конференции, посвященной открытию соревнований.

«Команда подходит к турниру в хорошем состоянии, однако мы испытываем проблемы с составом: на заключительной игре чемпионата Европы травмировался один из ключевых игроков, одна из самых быстрых девочек сборной. А так мы в оптимальном состоянии, команда провела вместе полтора месяца. Физическое и психологическое состояние в норме, поэтому у нас все должно получиться», — заявил наставник национальной сборной.

Турнир пройдет в Казани с 13 по 14 июля на Центральном стадионе. В первый игровой день команда сыграет против Швеции, Германии и Англии.

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