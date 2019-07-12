Минниханов раскрыл участникам Молодежного нефтегазового форума секрет того, как подбирает команду

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов пообщался с участниками Молодежного нефтегазового форума, рассказав о том, по какому принципу подбирает своих помощников.

«В зависимости от задач, которые стоят перед нами, мы выбираем людей, которые могут нам помочь. У меня должны быть помощники, которые могут подготовить мне объективную справку», — сказал Минниханов. Он отметил, что помощники Президента РТ должны быть профессиональными специалистами по определенным направлениям. «В зависимости от тех целей и задач, где нам необходимо усилиться, у меня есть помощники. Например, нам была необходима программа по развитию общественных пространств, я посмотрел специалистов и пригласил Наталию Фишман», — пояснил Минниханов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня стал участником традиционного Нефтяного саммита РТ, который в этом году впервые прошел на одной площадке с Молодежным нефтегазохимическим форумом, который собрал молодых специалистов отрасли из регионов России и стран СНГ.

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