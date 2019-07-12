Из Набережных Челнов в Заполярье на поиск пропавшего путешественника отправилась экспедиция

(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Из Набережных Челнов в Заполярье на поиск пропавшего челнинца Льва Бушуева отправилась экспедиция. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила один из организаторов поисков Раиса Кудрявцева.

64-летний Лев Бушуев отправился в одиночный поход в ноябре 2018 года. Его маршрут лежал в Приуральские горы. Вышел на на станции Полярный Урал, конечной точкой вылазки должна была стать станция Харп. Через 20 дней ведущий инженер-конструктор НП ТЦ «КАМАЗ» должен был выйти на работу, но там так и не появился.

Челнинца искали полиция, сотрудники МЧС, волонтеры, но поиск не принес ожидаемых результатов. В июле друзья путешественника в количестве 13 человек отправились на поиске Льва Бушуева. Они пройдут тем же маршрутом, который собирался преодолеть их друг. Они не питают надежды на то, что смогут найти товарища живым, но хотят отыскать и захоронить его останки на родной земле.

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