Врач-травматолог ДРКБ: Степень тяжести травм при падении с велосипеда выросла в разы

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Тяжесть травм, полученных в результате падения с велосипеда, значительно выросла за последние 30 лет. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» выразил врач-травматолог Детской республиканской клинической больницы Алексей Глушков.

«Причина очень проста. Раньше велосипеды были проще, руль у них был более физиологично выгнут. Сейчас руль прямой практически у всех горных велосипедов», — отметил спикер.

По мнению врача-травматолога, на современных велосипедах в разные стороны смотрят рукоятки тормоза и переключения скоростей, задние колеса не защищены, а сиденья — очень узкие.

«Мы наблюдали, у нас периодически появляются дети, которые не ломают кости, у них нет переломов опорно-двигательного аппарата, но есть тяжелые травмы внутренних органов — разрыв селезенки, печени», — добавил Глушков.

Он также подчеркнул, что при езде на велосипедах, самокатах, унициклах и других видах транспорта дети часто отвлекаются на смартфоны, в результате чего теряют равновесие и получают травмы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по мнению уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной, родители должны следовать правилу «вытянутой руки». Такие меры нужны для того, чтобы держать ребенка под контролем и не допустить несчастных случаев.

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