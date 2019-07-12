На нефтяной скважине в Татарстане погиб рабочий, пытавшийся починить двигатель под напряжением

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). На скважине в Татарстане погиб электромонтер, пытавшийся починить двигатель под напряжением, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Накануне утром у нефтяного месторождения у деревни Сетяково нашли тело 45-летнего мужчины. По предварительным данным, он отправился ночью чинить двигатель скважины, не убедившись, что питание отключено. Мужчина задел оголенный провод и получил смертельный удар током», – рассказал Шептицкий.

В данный момент следователи изучают обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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