Татар-информ

12 июля 2019, 15:38

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Студенческом образовательном Форуме «Лига Форум»

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Студенческом образовательном Форуме «Лига Форум»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В понедельник, 15 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная Студенческому образовательному форуму «Лига Форум».

В мероприятии примут участие первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов, руководитель штаба студенческого образовательного форума «Лига Форум» Алексей Абрамов, программный директор Студенческого образовательного форума «Лига Форум» Наиль Вяльшин.

На пресс-конференции обсудят главную задачу форума, которой является формирование единой дорожной карты развития студенческого самоуправления в республике. Также расскажут об образовательной программе «Лига Форум», направленной на личностный рост, повышение личной и командной эффективности, развитие управленческих навыков в сфере студенческого самоуправления и социального проектирования и т. д.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Врач-травматолог ДРКБ: Дети стали выпадать из окон в более раннем возрасте
Новости дня
16:50
Казанские студенты в составе российской делегации поедут в Китай на форум «Волга-Янцзы»

Форум пройдет в провинции Хунань с 16 по 25 июля.

16:36
Новичок «Рубина»: Поражения в предсезонке могут пойти нам на пользу

Виталий Денисов на последней перед стартом в сезоне открытой тренировке прокомментировал состояние команды.

16:22
Росатом приобрел 50% доли в заводе клюшек Даниса Зарипова

Цель сделки — объединив усилия, расширить линейку продуктов, масштабировать рынок РФ и выйти на экспорт.

16:08
Активисты из Татарстана просят Аюпову и Мухаметшина изменить содержание «Анны Карениной»

Инициативная группа «Позитивный Татарстан» уверена, что роману не хватает традиционных для республики семейных ценностей.

16:07
Страх перед уголовной ответственностью вынудил челнинца погасить почти 800 тыс. долга по алиментам

40-летний мужчина долгое время скрывался от приставов и не желал выплачивать деньги на содержание ребенка.

15:54
Психолог ДРКБ объяснила, почему дети попадают в опасные ситуации

Из-за физиологических особенностей развития мозга ребенок не может прогнозировать ситуацию наперед.

15:42
Стадион казанского регби-клуба «Стрела» будет приведен в соответствие с международными стандартами

Старт работ планируется на текущий год.

15:38
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Студенческом образовательном Форуме «Лига Форум»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:23
На Татарстан надвигаются гроза и туман

Ухудшение погодных условий ожидается ночью и днем в субботу, 13 июля.

15:20
Более полумиллиона клиентов ВТБ открыли промо-вклад «Время роста»
15:20
Претендентов на выход в финал фестиваля «Театральное Приволжье» от Татарстана назовут 17 июля

На участие в республиканском этапе фестиваля от муниципальных районов и городских округов Татарстана поступило 25 заявок.

15:06
Замминистра спорта РТ: В татарстанских спортивных школах готовят регбистов для сборной России

Алмаз Мингулов прокомментировал развитие регби в республике.

15:05
В Челнах поймали парня, который накинулся на медиков «скорой» и угрожал фельдшеру ножом

Полицейские по горячим следам поймали подозреваемого, им оказался 22-летний ранее судимый местный житель.

14:50
Tele2 в Татарстане 15 июля проведет социальный «День открытых людей»

Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в Интернет».

14:50
Роман Шаронов: Мы использовали контрольные матчи «Рубина» для сбора информации по каждому игроку

Наставник казанского «Рубина» на открытой тренировке объяснил результаты контрольных матчей команды.

14:34
Наставник сборной России по регби: Перед отборочным турниром на Олимпиаду у нас проблемы с составом

Европейский отборочный олимпийский турнир по регби-7 среди женщин пройдет в Казани 13 и 14 июля.

14:31
Нижнекамца, который зарезал семейную пару из-за неудачной шутки, отправили в колонию на 19 лет

В январе 2019 года 38-летний мужчина зарезал своего друга и его супругу, их тела обнаружили соседи.

14:18
Наставник «Рубина»: «Основная задача – чтобы болельщик пошел на игру»

Роман Шаронов на открытой тренировке перед стартом в чемпионате России рассказал о задачах клуба на новый сезон.

14:17
Школьнику, который пришел в казанскую гимназию с оружием, продлили домашний арест

Под арестом подросток пробудет до 13 сентября.

14:08
Минниханов раскрыл участникам Молодежного нефтегазового форума секрет того, как подбирает команду

Президент РТ совершил рабочую поездку в Альметьевский район.

14:02
Врач-травматолог ДРКБ: Степень тяжести травм при падении с велосипеда выросла в разы

Врачи стали чаще фиксировать травмы внутренних органов — разрывы селезенки и печени.

13:48
В ИТ-парке пройдет выпуск участников образовательного проекта для людей с инвалидностью

Благодаря приобретенным знаниям и навыкам у обучающихся по курсу web-разработки есть возможность устроиться на работу в IT-отрасли.

13:45
На нефтяной скважине в Татарстане погиб рабочий, пытавшийся починить двигатель под напряжением

Трагедия произошла неподалеку от деревни Сетяково Менделеевского района.

13:34
Гузель Удачина: Правило «вытянутой руки» поможет избежать несчастных случаев с детьми

С начала 2019 года в Татарстане из окон выпало более 20 детей до 7 лет, двое погибли.

13:21
Уроженке Ангарска вернули деньги, по ошибке списанные с ее счета из-за долгов жительницы Казани

Данные женщин полностью совпадали, поэтому произошла неверная идентификация должника.

События