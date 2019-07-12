В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Студенческом образовательном Форуме «Лига Форум»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В понедельник, 15 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная Студенческому образовательному форуму «Лига Форум».

В мероприятии примут участие первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов, руководитель штаба студенческого образовательного форума «Лига Форум» Алексей Абрамов, программный директор Студенческого образовательного форума «Лига Форум» Наиль Вяльшин.

На пресс-конференции обсудят главную задачу форума, которой является формирование единой дорожной карты развития студенческого самоуправления в республике. Также расскажут об образовательной программе «Лига Форум», направленной на личностный рост, повышение личной и командной эффективности, развитие управленческих навыков в сфере студенческого самоуправления и социального проектирования и т. д.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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