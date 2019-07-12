Татар-информ

12 июля 2019, 20:48

Наука и образование

Татарстанцев приглашают к участию в благотворительной акции «Подари книге вторую жизнь!»

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Наука и образование

Татарстанцев приглашают к участию в благотворительной акции «Подари книге вторую жизнь!»

Все желающие смогут пополнить фонды школьных библиотек учебной, научно-популярной, художественной, справочной литературой.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане с 26 июля по 30 октября пройдет благотворительная акция «Подари книге вторую жизнь!». Ее участниками на добровольной основе могут стать школьники, их родители, а также организации, сообщает Минобрнауки РТ.

«Учреждения культуры и образования смогут пополнить фонды школьных библиотек учебной, научно-популярной, художественной, справочной литературой. Если у вас есть дома прочитанные книги – учебники в хорошем состоянии, художественная литература по школьной программе – можете подарить их школе», – отмечается в сообщении министерства.

Итоги акции будут подведены на школьном, муниципальном и республиканском уровнях. Наиболее отличившиеся дарители, в том числе школы-лидеры, лидеры-классы и частные лица, будут награждены благодарственными письмами Министерства образования и науки РТ. 

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