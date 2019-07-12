(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Уроженке Ангарска вернули деньги, по ошибке списанные с ее счета из-за долгов жительницы Казани , сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В надзорное ведомство обратилась жительница Иркутской области, которая рассказала, что судебные приставы необоснованно списали с ее счета 130 тысяч рублей. Выяснилось, что данные должника из Казани и женщины полностью совпали, из-за чего произошла ошибка», – рассказал Галиев.

По итогам проверки прокуратура обратилась в УФССП по РТ, сообщив о выявленных нарушениях. Благодаря вмешательству надзорного ведомства со счета жительницы Ангарска сняли арест, а списанные средства вернули.

Руслан Галиев отметил, что в данный момент должника идентифицируют по фамилии, имени, отчеству и дате рождения, однако уже с 1 октября в законную силу вступят изменения, согласно которым будут также проверяться страховые номера счетов и налогоплательщиков, что позволит исключить ошибки.

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