Претендентов на выход в финал фестиваля «Театральное Приволжье» от Татарстана назовут 17 июля

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Завершился муниципальный этап фестиваля школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье». Претенденты на выход в финал окружного конкурса определятся 17 июля, сообщает Минобрнауки РТ.

Фестиваль проводится для двух категорий участников – студенческих театральных коллективов и школьных театральных коллективов и детских театральных студий. «В Приволжский федеральный округ будут направлены два спектакля победителя – от студенческого (молодежного) и школьного (детского) театральных коллективов», – отмечается в сообщении министерства.

На участие в республиканском этапе фестиваля поступило 25 заявок. В частности, по две заявки было направлено из Набережных Челнов, Альметьевского, Нурлатского, Арского, Актанышского районов и по одной заявке – из Нижнекамска, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Муслюмовского, Новошешминского, Лаишевского, Сабинского, Сармановского, Тетюшского, Менделеевского и Чистопольского районов.

Из Казани на республиканский уровень заявились театральный коллектив «Нур» гимназии № 16 и студенты второго курса Казанского государственного института культуры со спектаклем «Парковка» по пьесе Сюмбель Гаффаровой.

В настоящее время готовится свод поступивших видеоматериалов и создается экспертная группа для оценки работ муниципальных образований.

Спектакли-победители всех регионов ПФО будут размещены в Интернете. Победителей окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» выберут путем открытого зрительского голосования.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» – новый общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства.

Старт проекту дал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров в марте в Нижнем Новгороде.

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