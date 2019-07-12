Татар-информ

12 июля 2019, 23:34

Общество

Жители Татарстана смогут задать вопросы специалистам Кадастровой палаты по РТ

Рекомендуем

Общество

Жители Татарстана смогут задать вопросы специалистам Кадастровой палаты по РТ

Горячая линия будет открыта 16 июля с 10.00 до 12.00

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). 16 июля жители Татарстана смогут задать вопросы специалистам Кадастровой палаты по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Тема горячей линии — «Оказание информационных, справочных и аналитических услуг».

«Напоминаем, что с 2017 года за Кадастровой палатой закреплены новые функции и предоставлена возможность заниматься дополнительными видами деятельности. К одним из таких видов деятельности относится оказание информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг», — говорится в сообщении.

Так, желающие получить консультацию могут задать специалистам вопросы, касающиеся порядка индивидуального консультирования в сфере недвижимости, предварительной проверки документов, выездного обслуживания, оформления и получения электронной подписи на базе удостоверяющего центра ведомства.

Свои вопросы жители республики могут задать специалистам Кадастровой палаты по 16 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (843) 514-90-77 (доб. 2328).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске после реконструкции открылась Соболековская трасса
Новости дня
00:24
В Нижнекамском районе капитально отремонтируют еще одну дорогу

Дорога Сухарево – Заинск в обновленном виде будет сдана в эксплуатацию до октября 2021 года.

00:04
Минздрав назвал наиболее распространенные виды рака в России
12.07 23:54
В Нижнекамске после реконструкции открылась Соболековская трасса

Подрядчики дают гарантию на дорогу четыре года, но обещают, что прослужит она более десяти лет.

12.07 23:40
Музыка альпийского рога и ракушки разогнали тучи над Елабугой

На Шишкинских прудах прошел третий концерт фестиваля в формате open air «Летние вечера в Елабуге».

12.07 23:34
Жители Татарстана смогут задать вопросы специалистам Кадастровой палаты по РТ

Горячая линия будет открыта 16 июля с 10.00 до 12.00

12.07 23:22
Россельхознадзор объяснил причину массовой гибели пчел в Татарстане и других регионах России

По словам представителя ведомства, на протяжении последних восьми лет применение пестицидов в стране никем не контролируется.

12.07 23:18
Наиболее активными организаторами акции «Помоги собраться в школу» стали восемь муниципалитетов РТ

Портфели, школьную форму и канцтовары по благотворительной акции получили 2 тыс. школьников.

12.07 23:10
7777 яиц используют для рекордной яичницы на фестивале «Скорлупино» в Пестрецах

Все гости праздника смогут попробовать новый гастрономический рекорд.

12.07 23:02
На выходных благодаря циклону в Татарстане вновь ожидаются дожди и грозы

Температура воздуха в дневные часы составит от 20 до 26 градусов тепла.

12.07 22:54
В селе Кият Буинского района открылась универсальная спортивная площадка

Объект представляет собой площадку для занятий волейболом и баскетболом с искусственным покрытием.

12.07 22:42
Сборная России под руководством экс-либеро «Зенита-Казани» лишилась шансов победить на Универсиаде

Российские волейболисты не смогли пробиться в финал турнира, уступив полякам со счетом 2:3.

12.07 22:38
Студенты КГАСУ стали победителями конкурса в США за проект гостиниц на крышах Нью-Йорка

Согласно проекту, отель предоставляет гостям возможность насладиться панорамой города в изолированном камерном пространстве.

12.07 22:26
Разбитая трасса и проблема с колесом: камазовцы преодолели шестой этап «Шелкового пути»

Лучший результат среди челнинцев показал Антон Шибалов, пришедший к финишу вторым.

12.07 22:22
Ученики из малообеспеченных семей РТ могут поучаствовать в стипендиальной программе «Пять с плюсом»

Стипендия фонда для талантливых и успешных детей из малообеспеченных семей поднимется до 5 тыс. рублей в месяц.

12.07 22:06
Перевозка пассажиров в Казанском регионе ГЖД за полгода выросла на 3%

С января по июнь отправлено более 4,4 млн пассажиров.

12.07 21:54
Акимов выступил в поддержку строительства новой платной трассы Москва – Казань

По мнению профильного вице-премьера, возведение скоростной автодороги и реконструкция трассы М7 должны дополнять друг друга.

12.07 21:50
В России отзывают три автомобиля Porsche
12.07 21:34
За безлицензионную добычу торфа житель Татарстана заплатит два штрафа

Злоумышленник из Лаишевского района занимался разработкой торфяных пластов на площади более 10 тысяч кв. метров.

12.07 21:18
Китайские журналисты и туроператоры посетят в Казани туристические объекты, связанные с Лениным

Госкомитет РТ по туризму проведет для гостей из Китая рекламно-информационный тур по Татарстану.

12.07 21:02
КФУ вошел в топ-10 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

Молодые специалисты казанского вуза могут рассчитывать на заработную плату в размере 70 тыс. рублей.

12.07 20:48
Татарстанцев приглашают к участию в благотворительной акции «Подари книге вторую жизнь!»

Все желающие смогут пополнить фонды школьных библиотек учебной, научно-популярной, художественной, справочной литературой.

12.07 20:34
В Татарстане ввели в эксплуатацию более 60% жилья от плана

Глава Минстроя РТ рассказал о ходе строительства различных объектов в республике.

12.07 20:25
Очевидцы сняли на видео пожар в казанском магазине «Смешные цены»

В результате происшествия никто не пострадал.

12.07 20:20
Из Набережных Челнов в Заполярье на поиск пропавшего путешественника отправилась экспедиция

Друзья Льва Бушуева не питают надежды на то, что смогут найти товарища живым, но хотят захоронить его останки на родной земле.

12.07 20:10
За «Рубин» впервые сыграет шведский футболист

Казанский клуб приобрел 24-летнего Карла Старфельта за 1 млн евро.

События