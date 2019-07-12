(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). 16 июля жители Татарстана смогут задать вопросы специалистам Кадастровой палаты по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Тема горячей линии — «Оказание информационных, справочных и аналитических услуг».

«Напоминаем, что с 2017 года за Кадастровой палатой закреплены новые функции и предоставлена возможность заниматься дополнительными видами деятельности. К одним из таких видов деятельности относится оказание информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг», — говорится в сообщении.

Так, желающие получить консультацию могут задать специалистам вопросы, касающиеся порядка индивидуального консультирования в сфере недвижимости, предварительной проверки документов, выездного обслуживания, оформления и получения электронной подписи на базе удостоверяющего центра ведомства.

Свои вопросы жители республики могут задать специалистам Кадастровой палаты по 16 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (843) 514-90-77 (доб. 2328).

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