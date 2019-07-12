Татар-информ

12 июля 2019, 17:12

Экономика и финансы

На ремонт дороги к базам отдыха «Цыганский табор» и «Шурале» в Татарстане выделили 60 млн рублей

Рекомендуем

Экономика и финансы

На ремонт дороги к базам отдыха «Цыганский табор» и «Шурале» в Татарстане выделили 60 млн рублей

Исполнитель должен будет завершить работы в октябре 2020 года.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Из бюджета Татарстана выделили 59,2 млн рублей на ремонт подъездной дороги к базам отдыха в Тукаевском районе республики. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«На выполнение работ по ремонту подъездной автодороги к базам отдыха „Цыганский табор“, „Шурале“, „Дубравушка“, „Дубки“ в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан», — говорится в техзадании к конкурсу.

Подрядчику предстоит завершить работы в октябре 2020 года. Речь идет о 5,1 км автодороги.

Исполнитель должен будет завершить работы в октябре 2020 года.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Первое в РФ производство малеинового ангидрида «Татнефть» начнет на год раньше заявленного срока

Новости дня
18:36
Марат Ахметов: Катализатором развития ЛПХ являются приемлемые закупочные цены на сельхозпродукцию

По республике средняя закупочная цена на молоко, реализуемое населением, составляет 17 рублей 60 копеек за килограмм.

18:28
Марат Ахметов: Фермеры демонстрируют положительную динамику производства продукции животноводства

В этом году в республике на возмещение части затрат сельчан на строительство мини-ферм направят 60 млн рублей.

18:24
Казанский УНИКС узнал соперников по группе Кубка Европы

Первый групповой этап Кубка Европы стартует в начале октября.

18:10
На открытие соревнований «Камское море 2019» в Лаишевский район прибудет эстафета флага WorldSkills

Почетные гости нанесут нашивку герба Лаишевского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.

17:56
Президент Татарстана назвал Германа Грефа главным поставщиком своих книг

Рустам Минниханов принял участие в Молодежном нефтегазовом форуме, который открылся в Альметьевском районе.

17:40
«Нет оснований краснеть за сделанное»: Юрий Камалтынов подвел итоги работы депутатов-единороссов

За пятилетний период деятельности фракцией «Единая Россия» в Госсовете РТ было рассмотрено 138 вопросов.

17:26
Первое в РФ производство малеинового ангидрида «Татнефть» начнет на год раньше заявленного срока

Президент РТ принял участие в Нефтяном саммите Республики Татарстан.

17:15
Условные сроки получили казанцы, которые открыли подпольное казино в подвале торгового центра

Пятерым обвиняемым суд назначил по одному году условно.

17:12
На ремонт дороги к базам отдыха «Цыганский табор» и «Шурале» в Татарстане выделили 60 млн рублей

Исполнитель должен будет завершить работы в октябре 2020 года.

16:50
Казанские студенты в составе российской делегации поедут в Китай на форум «Волга-Янцзы»

Форум пройдет в провинции Хунань с 16 по 25 июля.

16:36
Новичок «Рубина»: Поражения в предсезонке могут пойти нам на пользу

Виталий Денисов на последней перед стартом в сезоне открытой тренировке прокомментировал состояние команды.

16:22
Росатом приобрел 50% доли в заводе клюшек Даниса Зарипова

Цель сделки — объединив усилия, расширить линейку продуктов, масштабировать рынок РФ и выйти на экспорт.

16:07
Страх перед уголовной ответственностью вынудил челнинца погасить почти 800 тыс. долга по алиментам

40-летний мужчина долгое время скрывался от приставов и не желал выплачивать деньги на содержание ребенка.

15:54
Психолог ДРКБ объяснила, почему дети попадают в опасные ситуации

Из-за физиологических особенностей развития мозга ребенок не может прогнозировать ситуацию наперед.

15:42
Стадион казанского регби-клуба «Стрела» будет приведен в соответствие с международными стандартами

Старт работ планируется на текущий год.

15:38
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Студенческом образовательном Форуме «Лига Форум»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:23
На Татарстан надвигаются гроза и туман

Ухудшение погодных условий ожидается ночью и днем в субботу, 13 июля.

15:20
Более полумиллиона клиентов ВТБ открыли промо-вклад «Время роста»
15:20
Претендентов на выход в финал фестиваля «Театральное Приволжье» от Татарстана назовут 17 июля

На участие в республиканском этапе фестиваля от муниципальных районов и городских округов Татарстана поступило 25 заявок.

15:06
Замминистра спорта РТ: В татарстанских спортивных школах готовят регбистов для сборной России

Алмаз Мингулов прокомментировал развитие регби в республике.

15:05
В Челнах поймали парня, который накинулся на медиков «скорой» и угрожал фельдшеру ножом

Полицейские по горячим следам поймали подозреваемого, им оказался 22-летний ранее судимый местный житель.

14:50
Tele2 в Татарстане 15 июля проведет социальный «День открытых людей»

Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в Интернет».

14:50
Роман Шаронов: Мы использовали контрольные матчи «Рубина» для сбора информации по каждому игроку

Наставник казанского «Рубина» на открытой тренировке объяснил результаты контрольных матчей команды.

14:34
Наставник сборной России по регби: Перед отборочным турниром на Олимпиаду у нас проблемы с составом

Европейский отборочный олимпийский турнир по регби-7 среди женщин пройдет в Казани 13 и 14 июля.

14:31
Нижнекамца, который зарезал семейную пару из-за неудачной шутки, отправили в колонию на 19 лет

В январе 2019 года 38-летний мужчина зарезал своего друга и его супругу, их тела обнаружили соседи.

События