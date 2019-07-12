На ремонт дороги к базам отдыха «Цыганский табор» и «Шурале» в Татарстане выделили 60 млн рублей

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Из бюджета Татарстана выделили 59,2 млн рублей на ремонт подъездной дороги к базам отдыха в Тукаевском районе республики. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«На выполнение работ по ремонту подъездной автодороги к базам отдыха „Цыганский табор“, „Шурале“, „Дубравушка“, „Дубки“ в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан», — говорится в техзадании к конкурсу.

Подрядчику предстоит завершить работы в октябре 2020 года. Речь идет о 5,1 км автодороги.

Исполнитель должен будет завершить работы в октябре 2020 года.

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