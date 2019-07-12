В Набережных Челнах две родительницы обратились в опеку с просьбой поместить их сыновей в детдом

(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах две родительницы обратились в опеку с просьбой поместить их детей в детдом, сообщает газета «Челнинские известия».

Передать трудных подростков на перевоспитание государственным учреждениям решили две челнинки в возрасте 40 лет.

По словам начальника отдела опеки и попечительства исполкома Автограда Розы Гернер, свои действия они мотивировали тем, что не справляются с родительскими обязанностями. Мальчики 12–13 лет отбились от рук: грубят, плохо учатся, отказываются заниматься домашними делами. В ответ на родительские «санкции» — запрет на встречи с друзьями и отключение компьютера — начали убегать из дома.

Женщины заявили, что если подростков перевоспитают, они готовы забрать их домой. По словам главы челнинской опеки, с такими обращениями она сталкивается впервые.

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