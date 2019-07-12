Врач-травматолог ДРКБ: Дети стали выпадать из окон в более раннем возрасте

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Тенденции к уменьшению количества детей, выпавших из окон, не наблюдается. Более того, малыши стали падать с большой высоты в более раннем возрасте, рассказал врач-травматолог Детской республиканской клинической больницы Алексей Глушков.

«Я вынужден констатировать тот факт, что эта травма начала молодеть. Буквально за час до приезда сюда я выписал двух пациентов: одному два с половиной года, другому — полтора. Один упал со второго этажа, второй упал с четвертого этажа», — рассказал врач на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Он также отметил, что после падения с высоты ребенок получает многочисленные травмы: черепно-мозговую, опорно-двигательного аппарата, включая переломы, а также травмы внутренних органов.

«Ребенок, получивший множественную сочетанную травму, дальше нормально не развивается. Запомните это навсегда, — сказал Глушков. — Это инвалид. В той или иной степени».

Он призвал родителей не забывать про «правило вытянутой руки» — ребенок не должен находиться от родителя дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Родитель всегда должен иметь возможность протянуть руку для помощи малышу при банальном падении или, если понадобится, для спасения его жизни.

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