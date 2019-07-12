POZIS наращивает объем производства

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Компания POZIS (входит в концерн Техмаш Госкорпорации «Ростех» и в Союз машиностроителей России) увеличила по итогам 6 месяцев текущего года объем производства почти на 80 % относительно аналогичного периода прошлого года.

Объем товарной продукции за 1 полугодие 2019 года составил свыше 7 миллиардов рублей. Темп роста к уровню прошлого года — 177 %.

Превышение бюджетных показателей в сфере бытовой холодильной техники, медицинской продукции, продукции машиностроения составило свыше 14%. По сравнению с прошлым годом рост продаж холодильной продукции вырос более чем на 120% как в натуральном, так и в ценовом выражении.

Подводя итоги работы предприятия за I полугодие текущего года генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов отметил: «Необходимо все так же пристально следить за оптимизацией расходов и повышением доходности предприятия, работать над поддержанием статуса производителя с широким ассортиментом продукции».

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