В РТ запустили мобильное приложение со скидками и гидом для туристов

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане запустили бесплатное мобильное приложение для туристов «Таtarstan Tourist Pass». Его оснастили туристическим гидом, банковским приложением и программой лояльности, которая даёт скидки в музеях, ресторанах, кафе и барах. Приложение бесплатно и не требует предоплаты, что делает его уникальным, уверяют создатели проекта.

«Все аналоги этого приложения имеют предоплаченный характер — человек сначала кладет на карту, например, 20 – 30 евро и потом пользуется ей. А в этом проекте принцип другой — карта бесплатна, при посещении музеев и достопримечательностей вы платите со скидкой», — рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Приложение для IOS и Android работает в тестовом режиме на русском и английском языках. Его уже скачали более 220 раз, сообщила генеральный директор Центра развития туризма Республики Татарстан Дильбар Садыкова.

Развлечения уже стали выгоднее в 30 музеях и заведениях Казани. В ближайшем времени к проекту подключатся ещё 30 туристических объектов в столице республики, а также Болгар, Елабуга, Свияжск, Чистополь и Камское Устье.

Музеям особенно выгодно присоединяться к проекту, ведь скидки привлекают больше туристов, заверил корреспондента ИА «Татар-информ» директор по развитию АНО «Музейное Товарищество Вершина» Артур Абдрашитов: «Все три музея нашей организации сразу подключились к программе — это музеи чая, самогона и оружия».

Новый проект запустили при поддержке бренда Visit Tatarstan («Центр развития туризма Республики Татарстан») и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

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