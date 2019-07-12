В ИТ-парке пройдет выпуск участников образовательного проекта для людей с инвалидностью

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В ИТ-парке Казани пройдет выпуск участников социально-образовательного проекта «inIT» для людей с инвалидностью. Мероприятие состоится 18 июля, сообщает пресс-служба технопарка.

«На выпуске участники представят свои проекты по курсам „Web-разработка“ и „Компьютерная грамотность“, а также будут награждены удостоверениями о повышении квалификации и сертификатами об успешном обучении», — говорится в сообщении.

Уже сейчас благодаря приобретенным на курсе знаниям и навыкам у обучающихся по курсу web-разработки есть возможность устроиться на работу в IT-отрасли, стать самозанятыми или же запустить свой стартап-проект. У участников курса компьютерной грамотности есть все возможности продолжить обучение в интересующей их IT-сфере, отмечают организаторы.

В республике проживает более 100 тысяч людей трудоспособного возраста с инвалидностью. При этом всего около 30% из них трудоустроено, подчеркнули в ИТ-парке. «Количество людей с ограниченными способностями превышает количество подходящих для них вакансий. Большая часть трудоспособного населения остается незанятой из-за узкого перечня подходящих профессий и отсутствия массовой востребованности в них», — сказано в сообщении.

Участие в проекте inIT бесплатное.

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