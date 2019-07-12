Роспотребнадзор по РТ запретил купаться на двух казанских пляжах

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сразу на двух казанских пляжах запрещают купаться специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. В ближайшее время там будут выставлены соответствующие аншлаги, сообщила сегодня мэрия Казани.

«Роспотребнадзор по РТ не рекомендует жителям Казани купаться в озерах Большом Лебяжьем и Глубоком. На сегодня результаты исследований воды в водоемах не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям», — сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что шесть пляжей Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям и микробиологическим показателям.



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