Татар-информ

12 июля 2019, 19:22

ОбществоЗдоровье и среда

Роспотребнадзор по РТ запретил купаться на двух казанских пляжах

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ОбществоЗдоровье и среда

Роспотребнадзор по РТ запретил купаться на двух казанских пляжах

На озерах Большое Лебяжье и Глубокое будут выставлены аншлаги, запрещающие купание.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сразу на двух казанских пляжах запрещают купаться специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. В ближайшее время там будут выставлены соответствующие аншлаги, сообщила сегодня мэрия Казани.

«Роспотребнадзор по РТ не рекомендует жителям Казани купаться в озерах Большом Лебяжьем и Глубоком. На сегодня результаты исследований воды в водоемах не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям», — сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что шесть пляжей Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям и микробиологическим показателям.
 

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