Госжилфонд намерен вернуть арендаторам жилья излишне уплаченный налог

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Госжилфонд РТ планирует вернуть арендаторам жилья излишне уплаченный налог, информирует пресс-служба ведомства.

Данное обращение Государственный жилищный фонд при Президенте РТ направил в налоговый орган после подачи декларации по НДС за III квартал 2019 года. По заявлению арендаторам жилья планируют возвратить излишне уплаченный налог на добавленную стоимость.

Исходя из налогового законодательства, арендодатели жилых помещений будут освобождены от оплаты НДС. Госжилфонд планирует использовать эту налоговую «льготу».

По ней с 1 июля текущего года Государственный жилищный фонд утверждает ставки аренды без учета НДС. В случае возмещения денег налоговым органом он намерен в заявительном порядке вернуть жителям арендных домов излишне уплаченный налог.

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