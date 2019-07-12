В Набережных Челнах произошло ДТП с участием двух «КАМАЗов» и двух автобусов

(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах произошло ДТП с участием двух автобусов и одного «КАМАЗа», сообщает местная Госавтоинспекция.

Авария случилась на проспекте Мусы Джалиля в районе остановки «Универсам», где ведутся дорожные работы, связанные с капитальным ремонтом основной магистрали города.

«На узком участке дороги водитель «КАМАЗа» столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель». Ее отбросило в автобус «Фиат», отъезжавший от остановки, а «Фиат» влетел в еще один «КАМАЗ»», – уточнили в ГИБДД.

Как утверждают в соцсетях очевидцы, в результате столкновения дверь одного из автобусов оказалась зажатой грузовиком, и пассажирам пришлось выпрыгивать через окно с противоположной стороны.

Медицинская помощь понадобилась 57-летней пассажирке «ГАЗели» и 44-летнему водителю автобуса «Фиат». Медики доставили их в больницу.

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