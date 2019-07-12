Татар-информ

12 июля 2019, 12:02

Спорт

Президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов встретился с обновленным тренерским штабом и игроками

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Спорт

Президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов встретился с обновленным тренерским штабом и игроками

Фото: ak-bars.ru/Ильнар Тухбатов

Встреча прошла на базе ХК «Ак Барс» на традиционном предсезонном собрании

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев) 11 июля на базе ХК «Ак Барс» прошло традиционное предсезонное собрание клуба, на котором Президент хоккейного клуба «Ак Барс» Наиль Маганов встретился с обновленным тренерским штабом и составом команды. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Игрокам представили нового главного тренера и новичков клуба, а руководство приветствовало молодых хоккеистов, привлечённых к работе с первой командой.

«Я рад снова видеть наших игроков, а также приветствовать новичков, всем добро пожаловать. На собрании присутствует много молодых хоккеистов из нашей клубной системы — мы надеемся, что все будут прогрессировать в этом сезоне и приносить пользу первой команде. Сегодня мы хотим официально представить обновлённый тренерский штаб. Мы уверены, что главный тренер „Ак Барса“ Дмитрий Квартальнов и его ассистенты разделяют нашу клубную философию и смогут помочь „Ак Барсу“, — поделился Президент «Ак Барса». — Наша команда должна побеждать, бороться за главный трофей сезона и играть в хоккей, который будет интересен нашим болельщикам. Также для „Ак Барса“ важно быть открытым и привлекательным клубом, помимо работы на льду мы ожидаем от вас постоянного общения с публикой и участия в жизни города и республики. К тому же, после прошлого сезона мы в долгу у наших болельщиков, не забывайте об этом».

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