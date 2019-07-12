В Доме предпринимателя РТ пройдет бесплатный семинар для самозанятых

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Для самозанятых Татарстана проведут бесплатный семинар, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

«13 июля в 11.00 в Доме предпринимателя (Петербургская, 28) пройдет бесплатный семинар для самозанятых. На вопросы слушателей ответят эксперты Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан», — говорится на сайте ведомства.

На период с 2019-го по 2028 год для самозанятых введен особый налоговый режим на территории четырех регионов — Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. Для работающих с людьми самозанятых размер подоходного налога с 1 января составляет 4%, для работающих с компаниями — 6%. При этом их годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

«На сегодняшний день в Татарстане уже зарегистрировано более 18 тыс. самозанятых граждан», — отметили в Министерстве экономики республики.

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