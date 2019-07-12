На территории казанской школы № 155 откроется новая детская площадка

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). На территории казанской школы № 155 состоится открытие новой детской площадки, построенной в рамках социального проекта «Комфортный двор – счастливая семья», сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.



Событие пройдет 16 июля в 17.00 по улице Четаева, 29. Ученики школы № 155 стали участниками проекта в мае 2019 года – они писали творческие эссе о том, каким хотели бы видеть свой двор. Их работы размещены на сайте социальных проектов АО «ТАТЭМ» tatem.site.





Родительский комитет школы также заинтересовался проектом и обратился к депутату Казгордумы Дмитрию Солуянову с просьбой помочь в строительстве площадки, которая стала бы элементом благоустройства школьного двора. На запрос откликнулась компания АО «ТАТЭМ», и уже в скором времени площадка начнет радовать детей.



Открытие площадки состоится при участии администрации Ново-Савиновского района Казани, руководства школы, родителей и детей. Школьников ждет веселый праздник в стиле популярного мультфильма «Зверополис», а также конкурсы и викторины.

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