В нескольких домах Казани временно отключат свет

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). 13 и 14 июля в нескольких домах Казани, расположенных в Московском и Приволжском районах, отключат электричество. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Так, 13 июля в течение 12 часов, с восьми утра до восьми вечера, свет будет отсутствовать в Московском районе по адресам: улица Гагарина, д. 48, улица 10-я Союзная, д. 35, улица Королева, дд. 41, 43, 45, улица Туфана, дд. 26а и 28а.

Два дня подряд, 13 и 14 июля, с восьми утра до пяти вечера запланировано отключение электричества в домах Приволжского района, которые располагаются по улице Завойского, дд. 8 и 12.

Причина отключений — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. В то же самое время будет проведено техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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