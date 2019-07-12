(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пассажирка «Матиза» попала в реанимацию после столкновения авто с автобусом, сообщает местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 11 июля на Автосборочном проезде. Водитель на автомобиле «Дэу Матиз» на пересечении с проспектом Вахитова не уступил дорогу приближающемуся транспорту при повороте и врезался в микроавтобус «Форд Транзит».

В результате происшествия 44-летняя пассажирка попала в реанимацию, ее состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Водитель «Матиза» доставлен в травматологию.

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