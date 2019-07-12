Эксперты Росконтроля проверили качество говяжьего языка

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Эксперты Росконроля проверили качество деликатеса — говяжьего языка, сообщает пресс-служба ведомства.

Ученые исследовали образцы, стоимость которых располагалась в диапазоне от 420 руб/ кг («Метро») до 950 руб/кг («Мираторг»). В лабораторию отправили язык, приобретенный в следующих магазинах: «Мираторг», «Ашан», «Перекресток», Selgros, Metro, «Карусель», «O’Кей».

Продукты изучались более чем по 70 показателям. Основными целями, которые преследовала экспертиза, были подтверждение соответствия заявленному составу и безопасности продукции. Образцы исследовались на присутствие белка сои, крахмала, камедей, каррагинана, проводились замеры микробиологических показателей, следовых значений антибиотиков. Также рассчитывалась фактическая пищевая ценность и давалась органолептическая оценка продуктов.

«Говяжий язык — продукт диетический, но пищевая ценность по строке „жир“ требует особого внимания», — отмечают специалисты Росконтроля.

По итогам исследования образец «Карусель» был занесен в черный список, так как в его составе специалисты обнаружили сальмонеллы — патогенные микроорганизмы, которые приводят к острой кишечной инфекции. Образцы Selgros, Metro и «О’Кей» оказались в списке товаров с замечаниями.

Лидером же рейтинга был признан язык, приобретенный в магазине «Ашан». Он имел самую честную этикетку и среднюю цену.

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