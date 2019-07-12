Татар-информ

12 июля 2019, 11:01

Происшествия

В Татарстане будут судить девушку, которая выманила у парня деньги на содержание якобы его ребенка

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Происшествия

В Татарстане будут судить девушку, которая выманила у парня деньги на содержание якобы его ребенка

За два года жительница Лаишевского района получила с обманутого мужчины более 700 тысяч рублей.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить девушку, которая выманила у парня деньги на содержание якобы его ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По мнению следователей, с 2017 по 2019 год 21-летняя жительница Лаишевского района обманным путем получила от 34-летнего знакомого более 700 тысяч рублей. Девушка убедила его, что деньги идут на содержание их общего ребенка, однако мужчина ему отцом не являлся», – уточнил Галиев.

Дело по статье «Мошенничество в крупном размере» передано в суд на рассмотрение. Свою вину девушка признала целиком.

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