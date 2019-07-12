Татар-информ

12 июля 2019, 10:50

Официальная хроника

Минниханов: «Нефть с каждым годом становится все более наукоемким продуктом»

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Официальная хроника

Минниханов: «Нефть с каждым годом становится все более наукоемким продуктом»

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ выступил на панельной дискуссии Нефтяного саммита Республики Татарстан.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Несмотря на развитие альтернативной энергетики, нефть останется стратегическим ресурсом экономики. Однако ее добыча будет становиться все более наукоемкой из-за ухудшения структуры запасов. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на Нефтяном саммите в Альметьевске.

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«Пока рано говорить о закате эры нефти и газа — углеводороды останутся стратегическим ресурсом нашей страны. В таком крупном сегменте как нефтегазохимия углеводородам вообще нет альтернативы. Несмотря на снижение стоимости альтернативной генерации, отсутствие технологий накопления электроэнергии приводит к сохранению относительно небольшой доли альтернативной энергетики в мировом энергобалансе», — сказал Минниханов. Вместе с тем Президент РТ отметил, что с каждым годом в России отмечается ухудшение структуры запасов. «По оценке Минэнерго РФ доля трудноизвлекаемых запасов нефти превышает 65% доказанных запасов нашей страны, с каждым годом эта цифра растет. Это говорит о том, что с каждым годом нефть в нашей стране становится все более наукоемким продуктом. Она формирует спрос на наукоемкую продукцию, инновационные технологии, гибкую налоговую систему. На примере сланцевой революции мы видим, как технологии могут дать импульс кардинальным изменениям во всей мировой нефтегазовой промышленности», — подчеркнул Минниханов. 

В своем выступлении он отметил положительный опыт компании «Татнефть», которая сохраняет свою конкурентоспособность благодаря поиску инноваций, а также повышает эффективность работы, несмотря на позднюю стадию разработки месторождений и качественное ухудшение структуры остаточных запасов.

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В Альметьевске сегодня открылся ежегодный Нефтяной саммит Республики Татарстан, в работе которого принимают участие Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и другие крупные эксперты нефтегазовой отрасли.

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