ЮИДовцы Татарстана провели мастер-класс по безопасной езде в пунктах проката велосипедов

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). ЮИДовцы Татарстана провели мастер-класс по безопасному управлению велосипедами в пунктах проката, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Одним из популярных средств передвижения среди молодежи на сегодняшний день являются велосипеды. Автоинспекторы и их юные помощники в местах продажи и проката велосипедов провели беседы и мастер–классы с покупателями о важности применения средств защиты во время велопрогулок», – рассказали в ГИБДД.

Участникам акции рассказали, как правильно переходить дорогу с велосипедом, какие сигналы использовать при поворотах, а также какие средства защиты следует использовать, чтобы снизить риск травмы при падении.

Кроме того, посетителям магазинов и пунктов проката напомнили об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток.

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