Ушел в отставку председатель Татпотребсоюза Махмут Фаттахов

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Председатель Татпотребсоюза Махмут Фаттахов покинул свой пост. Его место занял Рашат Шаймарданов, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правления организации. Об этом сообщается на сайте Татпотребсоза.

«После заседания Совета Аппарату правления Татпотребсоюза и руководителям районных потребительских обществ и кооперативов был представлен новый руководящий состав. Махмут Фаттахов выразил свою благодарность коллективу и своим коллегам и пожелал успехов новому председателю правления», – говорится в сообщении.

Махмут Фаттахов возглавлял Татпотребсоюз с 2004 года. Является заслуженным механизатором сельского хозяйства РТ (1997 г.). Лауреат государственной премии РФ (2000 г.).

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