Наталья Козлова из Зеленодольска признана лучшим почтальоном России-2019

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Лучшим почтальоном России 2019 года стала Наталья Козлова из города Зеленодольска. 11 июля, накануне Дня российской почты, в московском Кремле наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», организованного «Почтой России» и профсоюзом работников связи, сообщает «МК».



За звание лучшего боролись десять почтальонов и десять водителей со всех регионов России — от Подмосковья до Приморского края. Лучшим почтовым водителем страны стал Константин Трифонов, который работает в Барнауле. Победители получили новые автомобили Lada X-Ray.



Конкурс на лучшего почтальона и водителя проходил в несколько этапов – участникам необходимо было пройти региональный, макрорегиональный (по федеральному округу), а далее сразиться в финале в Москве.



Наталья Козлова – опытный почтальон, победа в Москве для нее не первая. Как пишут «Новости Зеленодольска», пять лет назад она уже успешно проходила все этапы конкурса и чуть-чуть не достигла вершины, заняв второе место.

«Та победа для меня была очень важной. Она подняла самооценку, я стала глубже вникать в работу, больше понимать. Сейчас прибавилось и опыта, и навыков. Главное – справиться с волнением», – поделилась Наталья Геннадьевна перед участием в макрорегиональном туре.

По отзывам сотрудников, Наталья Козлова – одна из самых грамотных, активных почтальонов. Она старается максимально расширить круг услуг для населения. Наталья Геннадьевна первая освоила переносной кассовый аппарат, с помощью которого жители ее участка могут делать платежи, в том числе и коммунальные, не выходя из дома.

«Она умеет правильно организовать свое время, поэтому отлично справляется с рабочими обязанностями, успевает с домашними делами, хотя у нее четверо детей. Ее победа закономерна!» – рассказала о победительнице начальник Зеленодольского межрайонного почтамта Галина Сиверс.

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