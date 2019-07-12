ГИБДД Казани ищет очевидцев трех ДТП, в которых пострадали пассажиры транспорта и пешеход

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет очевидцев трех ДТП, в которых пострадали люди, сообщили в ведомстве.

«10 июля утром на улице Карла Маркса в троллейбусе №3 упала 27-летняя девушка. Водитель уехал с места происшествия, а пассажирка получила травму плеча», – рассказали в ГИБДД.

В этот же день на проспекте Ямашева в салоне автобуса №55 упала 84-летняя женщина. Водитель уехал, а пострадавшая получила травму головы.

На следующий день в районе полуночи на пересечении улиц Чуйкова и Короленко водитель «Рено» сбил 32-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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