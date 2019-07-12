Татар-информ

12 июля 2019, 11:04

Общество

В Татарстане при ремонте участка автодороги Обход Мамадыша оборудовано два новых съезда

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Общество

В Татарстане при ремонте участка автодороги Обход Мамадыша оборудовано два новых съезда

Ремонтные работы выполнены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана завершен ремонт участка автодороги Обход г. Мамадыш протяженностью 1,25 км. Теперь здесь появились два новых съезда, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт проведен на общей площади 10 тыс. кв. метров. На проезжей части уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, укреплены обочины по два метра с каждой стороны, установлены 38 сигнальных столбиков и нанесена дорожная разметка.

«Дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории, ширина составляет восемь метров с двумя полосами движения», – говорится в сообщении министерства.

Ремонтные работы проведены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году по национальному проекту в Татарстане будут отремонтированы 77 объектов региональных дорог общей протяженностью 108,3 км. На данный момент ремонт в полном объеме выполнен на 41 объекте, дорожные работы продолжаются на 31. Полное завершение работ на всех объектах планируется к 1 ноября. 

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