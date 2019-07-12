Татар-информ

12 июля 2019, 09:40

Общество

Объявлен конкурс на получение гранта Президента РТ на обучение в Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ

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Общество

Объявлен конкурс на получение гранта Президента РТ на обучение в Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ

Конкурс проводится в три этапа с 10 июля по 14 августа.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане был объявлен конкурс на получение гранта на обучение в Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ. Об этом информирует пресс-служба Президента РТ.

Грантовый конкурс проводится при поддержке Правительства РТ совместно с Высшей школой урбанистики НИУ ВШЭ и Шухов Лаб. Пять финалистов конкурса получат возможность обучаться по международной магистерской программе НИУ ВШЭ «Город и технологии: прототипирование городов будущего». Руководителем данного направления обучения является руководитель Шухов Лаб, экс-главный архитектор Барселоны Висенте Гуаярт.

Каждый из пяти студентов, выигравших конкурс, получит грант в размере до 950 тыс. рублей, который покроет двухлетнее обучение и проживание в общежитии НИУ ВШЭ. 

«Во время учебы татарстанские студенты займутся исследованиями и разработкой проектов, которые в дальнейшем лягут в основу практических рекомендаций для решения актуальных городских проблем Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Отбором студентов, рекомендованных к зачислению, будет заниматься профессиональное жюри. В его состав войдут Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, а также руководитель Шухов Лаб Висенте Гуаярт.

К конкурсантам будут предъявлены следующие требования:

1. рожден(а) или проживает в Республике Татарстан;

2. возраст от 20 до 35 лет;

3. имеет высокую мотивацию к обучению и исследовательской деятельности;

4. есть возможность не совмещать учебу и работу на протяжении времени обучения (с сентября 2019 по июнь 2021);

5. владеет устным и письменным английским языком на уровне не ниже Advanced;

6. имеет диплом бакалавра или специалиста в следующих сферах: Архитектура, Городское планирование, Дизайн, Инженерное дело, Социология, География, Информационные технологии.

Заявки на конкурс можно подать в течение месяца — с 10 июля до 10 августа.

Для участия нужно заполнить заявку на сайте: urban.hse.ru/grant/.

11 августа членами жюри будут выбраны 20 человек, которые пройдут на следующий этап. С ними будет проведено очное интервью, которое состоится с 12 по 14 августа. По результатам данного этапа будут отобраны пять финалистов, рекомендованные к зачислению. Кроме них еще пять студентов попадут в резерв на случай, если кто-то из первой пятерки откажется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четыре выпускника Шухов Лаб представили свои работы Президенту РТ. Одна из выпускниц, Анна Будникова, получила премию Biodesign Challenge-2019 за лучший научный проект.

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