Неплательщикам штрафов ГИБДД предложили ограничить доступ к госуслугам

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Злостным неплательщикам штрафов за нарушение Правил дорожного движения предложили ограничить доступ к ряду государственных услуг. О соответствующей инициативе рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, пишет газета «Известия».

«Если автовладелец не оплачивает штрафы и сумма по ним превысила критическую отметку, предлагается ограничить доступ к определенным госуслугам, например, обмен паспорта, получение справки. Если речь не идет о здоровье либо интересах третьих лиц», – пояснил парламентарий.

При этом Лысаков пожаловался на ждущих автоматического сгорания штрафов ГИБДД через два года и признал, что если бы не действующая сейчас 50-процентная скидка за быструю оплату штрафов, неплательщиков было бы намного больше.

Уже сейчас за первые пять месяцев 2019 года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД, согласно данным судебных приставов, увеличилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 22,4 млн.

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