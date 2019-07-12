Саъди Исмаилов во второй раз стал бронзовым призером Универсиады в Неаполе

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Представитель Татарстана Саъди Исмаилов завоевал вторую бронзовую медаль на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе, став третьим в личном разряде на соревнованиях по настольному теннису среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В первый раз россиянин оказался удостоен награды в личном разряде по пинг-понгу на Всемирных студенческих играх. «Я очень рад этой бронзовой медали – было очень сложно, так как в нашем виде спорта доминируют китайцы. <...> Можно сказать, я сотворил небольшую историю. До этого россияне не завоевывали медали в личном разряде, поэтому я очень доволен результатом на этой Универсиаде», – прокомментировал свое достижение сам спортсмен.

Исмаилов последовательно обыграл в 1/32 финала итальянца Алессандро Ди Марино (4:0), в 1/16 – японца Юма Цубои (4:1), в 1/8 – румына Михая Александру Маноле (4:0), а в четвертьфинале – китайца Линсюань Куна (4:2).

В полуфинале татарстанец уступил будущему победителю мужского одиночного турнира – китайцу Цзыян Юю (0:4) и вместе еще одним представителем КНР – Чжу Линьфэнем занял третью ступень пьедестала почета. При этом он оказался единственным «некитайским» призером.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Саъди Исмаилов помог сборной России по пинг-понгу одержать первую победу на Универсиаде в Неаполе и стал бронзовым призером Игр, выступая в паре с Яной Носковой.

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