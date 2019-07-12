Татар-информ

12 июля 2019, 06:58

Hi-Tech

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил десятки миллионов смартфонов

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Hi-Tech

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил десятки миллионов смартфонов

Вредоносная программа атакует гаджеты, использующие ОС Android.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Способный маскироваться под мессенджер WhatsApp вирус «Агент Смит» заразил более 25 млн устройств по всему миру, в том числе и в России. Его обнаружили аналитики израильской компании Check Point Research, сообщает пресс-служба фирмы.

Вредоносная программа заражает смартфоны, используя уязвимости операционной системы Android. Вирус устанавливается при скачивании нужного пользователю приложения, а затем маскируется под уже установленные программы – например, WhatsApp или браузер.

Пока вирус «использует свой широкий доступ к ресурсам устройств для показа мошеннической рекламы с целью получения финансовой выгоды, но может легко использоваться для гораздо более навязчивых и вредных целей, таких как кража учетных данных и подслушивание», предупреждают эксперты.

Сначала «Агент Смит» распространялся через сайт 9apps, который принадлежит китайской компании Alibaba, но затем появился и в магазине приложений Google Store. Сейчас он, впрочем, уже удален оттуда.

Изначально мишенью вируса были пользователи, использующие хинди, арабский, русский и индонезийский языки. Из более чем 25 млн зараженных устройств свыше 15 млн приходятся на Индию. Заметное число юзеров стали жертвами вредоносного ПО в Австралии, Великобритании и США.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию.

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