Минздрав Татарстана напомнил о связанных с арбузами опасностях

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В связи со становящимися год от года все более частыми случаями отравления арбузами Министерство здравоохранения Татарстана подготовило ряд рекомендаций. Они размещены на сайте ведомства.

В республиканском Минздраве констатировали, что чаще причиной отравления чаще становятся ранние арбузы. При этом на первом месте по распространенности находится употребление в пищу забродивших ягод. Дело в том, что «в сладкой мякоти арбуза активно размножаются гнилостные бактерии, особенно в условиях неправильного хранения».

На втором месте по частоте – отравление нитратами, используемыми для обеспечения быстрого роста плодов. «Нитраты накапливаются в мякоти, а при попадании в организм человека преобразуются в нитриты, вызывающие тканевую гипоксию», – пояснили в ведомстве.

Первые признаки интоксикации после употребления арбуза в пищу появляются в течение примерно пяти часов. Дети, как правило, тяжелее переносят такие отравления, чем взрослые.

Чтобы обезопасить себя, в Минздраве РТ посоветовали не покупать арбузы на стихийных рынках, обращать внимание на то, защищено ли место продажи бахчевых культур от солнца и дождя и хранится ли товар в специальных поддонах, а также никогда не приобретать арбузы на трассе или с частных машин, так как там они не проходят обязательных проверок.

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