Татар-информ

12 июля 2019, 07:48

Официальная хроника

Минниханов обсудит с замминистра энергетики РФ мировые тренды нефтедобычи на саммите в Альметьевске

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Официальная хроника

Минниханов обсудит с замминистра энергетики РФ мировые тренды нефтедобычи на саммите в Альметьевске

Фото: Михаил Захаров/архив

Президент РТ примет участие в панельной дискуссии Нефтяного саммита Татарстана.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня совершит рабочую поездку в Альметьевск, где примет участие в традиционном Нефтяном саммите РТ, а также пообщается с участниками Международного нефтегазового молодежного форума. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Рустам Минниханов планирует принять участие в панельной дискуссии «Развитие топливно-энергетического комплекса. Глобальные вызовы, тренды и мировая повестка» Нефтяного саммита Республики Татарстан», – отметили в пресс-службе.

Собеседниками Президента РТ станут заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и другие крупные эксперты нефтегазовой отрасли.

Как уточнила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, среди тем, которые будут обсуждаться на форуме – рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений, разработка трудноизвлекаемых запасов, альтернативная энергетика. «Учитывая нынешний тренд на цифру, речь зайдет и о цифровой трансформации нефтегазодобывающей отрасли в целом», – отметила Галимова.

В этом году Нефтяной саммит приобрел международный статус и организуется на одной площадке с Международным нефтегазовым молодежным форумом. Ожидается, что в рамках большого саммита состоится встреча Рустама Минниханова с молодежью.

«Вопросы развития кадрового потенциала – это тема, которая находится в поле особого внимания Президента РТ. В данном случае молодежный форум нацелен на формирование образовательной площадки, которая собирает в себе команду, способную решать задачи, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом. Образовательная программа будет проводиться в формате хакатонов. Запуск его будет осуществлен с участием Президента», – пояснила представитель Казанского Кремля.

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