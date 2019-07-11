Татар-информ

12 июля 2019, 08:30

Экономика и финансы

КГЭУ: Центр циркулярной экономики будет отражать приоритетные направления экономики республики

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Экономика и финансы

КГЭУ: Центр циркулярной экономики будет отражать приоритетные направления экономики республики

Фото: Султан Исхаков/архив

Параллельно с привлечением передовых технологий и их апробированием на площадке РТ нужно заниматься образованием населения, сказал проректор КГЭУ.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Центр циркулярной экономики, открытие которого планируется осенью этого года, будет отражать приоритетные направления экономики республики. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал проректор Казанского государственного энергетического университета по научной работе Эмиль Шамсутдинов. 

«Центр будет работать на те задачи, которые будут согласованы с руководством Татарстана и отражать приоритетные направления развития экономики республики. В дальнейшем в планах — выходить с этим центром за пределы РТ», — сказал он.

Параллельно с привлечением передовых технологий и их апробированием на площадке Республики Татарстан нужно заниматься образованием населения. И, прежде всего, делать акцент на детей, подчеркнул эксперт. 

«Нужно готовить не только технологии, адаптированные под экономику. Надо готовить тех людей, которые будут работать с этими технологиями. Речь идет о смене профессиональных навыков и, возможно, появлении новых рабочих профессий. Это всеобъемлющая задача, которую надо решать поступательно», — продолжил Шамсутдинов.

Самое значимое в создании центра — то, что он будет менять менталитет людей. Во-вторых, эти достижения и знания можно будет масштабировать не только в Татарстане, но и распространить на всю Россию, прокомментировала советник ректора КГЭУ Гузель Нежметдинова.

«Немаловажно, что к экспертизе проектов, которые будут реализовываться в Татарстане, будут привлекаться не только местные эксперты, но также при помощи зарубежных коллег мы сможем привлечь к экспертизе самых лучших выдающихся мировых экспертов. Татарстан и так передовой регион, а так станем лидером в этой области для всей России», — заявила собеседница агентства.

Центр создается Финским Инновационным Фондом «СИТРА» и КГЭУ при участии заинтересованных предприятий Финляндии и Татарстана. В задачи фонда «СИТРА» входит содействие сбалансированному развитию Финляндии, росту экономики страны, ее мировой конкурентоспособности и международному сотрудничеству.

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