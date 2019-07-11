Татар-информ

12 июля 2019, 08:00

Экономика и финансы

Эксперт: Татарстан станет флагманом развития циркулярной экономики в России

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Экономика и финансы

Эксперт: Татарстан станет флагманом развития циркулярной экономики в России

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В октябре на базе КГЭУ откроется первый в России Центр циркулярной экономики, созданный совместно с финским фондом.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). У Татарстана есть все шансы стать флагманом для развития циркулярной экономики в России. Этому должно способствовать открытие в октябре на базе КГЭУ специального центра, рассказал ИА «Татар-информ» главный советник Финского инновационного фонда СИТРА Тимо Макела. 

«Может быть, Татарстан в будущем сможет продавать технологии, которые будут разрабатываться в этом центре при помощи привлечения различных видов бизнеса. Поэтому это очень хорошо для любого региона», — поделился с агентством Макела.

Центр циркулярной экономики в Казани станет первым подобным учреждением в России. Фонд также рассматривал для этих целей Санкт-Петербург, Москву и Петрозаводск. 

«Но дело в том, что здесь нужна определенная политическая воля. В Татарстане все сошлось и процесс движется достаточно быстро. Потому что это решение Президента Татарстана, что такой центр должен быть организован», — отметил собеседник агентства.

В июне этого года Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Хельсинки специализированную выставку в рамках Международного форума по циркулярной экономике (World Circular Economy Forum).

Циркулярная экономика — экономика замкнутого типа, основанная на максимальном использовании возобновляемых ресурсов с минимальными выбросами в окружающую среду, минимизации потребления первичного сырья, снижения объемов отходов, направляемых на захоронение.

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